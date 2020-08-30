ikamette çıkan yangında bir kadın dumandan zehirlendi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre yangın, Darende İlçesi Kılıçbağı Mahallesi, Abdullah Zaimoğlu Caddesi, No 24 Döndü Uğurluay'a ait evde meydana geldi. Evin mutfak tüpünün alev almasıyla başlayan yangında dumandan etkilenen ve evde yalnız yaşayan Döndü U.'ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Kadın daha sonra ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Malatya 'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangında bir kadın dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur