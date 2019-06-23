Son Dakika Haberleri: İkamette giren yılan paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

İkamette giren yılan paniğe neden oldu

50 dakika önce

Adıyaman'da, bir ikamete girerek korku ve paniğe neden olan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

İkamette giren yılan paniğe neden oldu, System.String[]
Adıyaman'da, bir ikamete girerek korku ve paniğe neden olan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali taşı Mahallesi 1259 Sokak içerisinde bulunan ikamette yılan olduğunu fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korku ve paniğe kapılan ev sakinleri kendilerini dışarıya atarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma yaptı. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda eve giren yılan yakalandı. Yılan kafesine konulan yılan daha sonra yerleşim alanının olmadığı bir bölgede doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkamette giren yılan paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]