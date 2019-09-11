Son Dakika Haberleri: İkamette uyuşturucu ve hint keneviri ele geçirildi
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İkamette uyuşturucu ve hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda esrar ve hint kenevirleri ele geçirildi.

İkamette uyuşturucu ve hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda esrar ve hint kenevirleri ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında bir ikamete yapılan operasyonda ikamet içerisinde 5 kök hint kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak 1 kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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