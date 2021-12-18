150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Kayseri polisi 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

KAYSERİ - Kayseri'de bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 7 farklı hırsızlık olayına karışan M.K. (29), bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın K.Ç. ve 5 farklı işyerinden hırsızlık yapan Y.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan K.Ç.'nin binaya girdiği anlarda, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, K.Ç. ve Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.