ikametten altın ve para çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Malatya'da bir evden altın ve para çalan zanlı yakalandı.

Malatya merkez İlçe Yeşilyurt Yakınca Mahallesinde bulunan bir adreste müştekiye ait ikametten;1 adet 30 gr 24 ayar Bilezik, 1 adet 31 gr 24 ayar Bilezik, 1 adet 16 gr 24 ayar Kolye, 1 adet Kol Saati, 15 adet çeyrek Altın Bin 950 Türk Lirası olmak üzere toplamda 4 bin 600 TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın B. B isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli çalmış olduğu ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı adli mercilere sevk edilecek. Ayrıca çalınan malzemeler müştekiye teslim edildi. - MALATYA