İkametten hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, ikametten hırsızlık yaptığı öne sürülerek aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre; 25 Ağustos Pazar günü Deliklitaş Mahallesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını N.U. isimli şahıs gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli dün polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR