Son Dakika Haberleri: İkametten hırsızlık şüphelisi yakalandı
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İkametten hırsızlık şüphelisi yakalandı

40 dakika önce

Eskişehir'de, ikametten hırsızlık yaptığı öne sürülerek aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İkametten hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, ikametten hırsızlık yaptığı öne sürülerek aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre; 25 Ağustos Pazar günü Deliklitaş Mahallesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını N.U. isimli şahıs gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli dün polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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