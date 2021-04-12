Son dakika haber! İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada

Edinilen son dakika haberine göre İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada Gaziantep'te bir ikamette hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ikamette hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarıgüllük Mahallesi'nde bir ikamette binaya girerek malzeme çalan şahıs binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Elinde çaldığı malzemelerle dolu poşetle çıkan E.B. ve E.K. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan H.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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