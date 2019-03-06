Son Dakika Haberleri: İkametten Nakit Para Çalındı

İkametten Nakit Para Çalındı

2 saat önce

Adıyaman'da, bir ikamete giren hırsız ya da hırsızlar evden nakit para çalarak kayıplara karıştı.

İkametten Nakit Para Çalındı, System.String[]
Adıyaman'da, bir ikamete giren hırsız ya da hırsızlar evden nakit para çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. Katında ikamet eden M.B'ye ait eve giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar evden 3 bin TL para nakit para çaldı. Aldıkları paralarla birlikte evden çıkan şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra olayı fark eden ikamet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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