İkametten nakit para, saat ve tespih çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de bir ikametten 9 bin 900 lira paranın yanı sıra çok sayıda kol saati ve tespih çaldıkları öne sürülen şahıslar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, kentte hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yaylacık Mahallesinde bir ikametten 9 bin 900 TL nakit para, 20 adet kol saati, 16 adet üzerinde isim yazılı tespih çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Apartman ve cadde üzerindeki kamera kayıtları inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelilerinin T.A. ve S.A. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Söz konusu şahıslar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE