İkaz sesini engelleyen 'toka' ölüme davetiye çıkarıyor - Son Dakika

EMNİYET kemeri takmak istemeyen birçok kişi, araçtan gelen ikaz sesini engellemek amacıyla 'ölüm tokası' olarak da adlandırılan 'susturucu' aparatı kullanıyor. Olası bir kazada hayat kurtaran emniyet kemerinin kullanılmaması, ölüme davetiye çıkarıyor.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, emniyet kemerinin öneminin anlatılması için birçok kez vatandaşa yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenleniyor. Trafik polisleri ise denetimler yaparak sürücülerin emniyet kemeri takması için bilgilendirmeler yapıyor. Bilinçsiz bazı sürücüler, emniyet kemeri takmak istemiyor. Rahat edemedikleri için emniyet kemeri kullanmak istemeyen sürücüler, yer kemeri arkalarından çevirerek takıyor. ya da oto aksesuarcılarda 5 TL fiyata satılabilen ve 'ölüm tokası' olarak da adlandırılan 'susturucu' aparatı kullanıyor. Bu aparat kemerin yerine takılınca, araçtan gelen ikaz sesi engelleniyor. Ancak bu nedenle olası bir kaza ölümle bile sonuçlanabiliyor. Trafikte bu aparatı kullanırken yakalanan sürücüler hakkında emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapılıyor.