İkbal Afyon Belediye Yüntaş - İstanbul Bbsk: 3-1

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yılmaz Duman
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu
, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Behtullap Hatipoğlu, Malinga Kathbart,)
İSTANBUL BBSK: Caner Peksen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz
, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet
, Metin Toy ( Nuri Şahin
, Berkan Eryüz, Murat YEnipazar, Kadir Cin, Serhat Coşkun
)
SETLER: 25-21, 25-18, 17-25, 25-15
SÜRE: 108 dakika (32, 25, 28, 23)
Voleybol Efeler Ligi 21'inci hafta maçında İkbal Afyon
Belediye Yüntaş, İstanbul
BBSK'yi 3-1 mağlup etti.