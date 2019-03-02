Son Dakika Haberleri: İkbal Afyon Belediye Yüntaş - İstanbul Bbsk: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - İstanbul Bbsk: 3-1

51 dakika önce

SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Sadettin Deneri, Yılmaz DumanİKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Behtullap Hatipoğlu, Malinga Kathbart,)İSTANBUL BBSK: Caner Peksen, Burak Güngör, Gökhan...

İkbal Afyon Belediye Yüntaş - İstanbul Bbsk: 3-1, System.String[]


SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yılmaz Duman

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Behtullap Hatipoğlu, Malinga Kathbart,)

İSTANBUL BBSK: Caner Peksen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Metin Toy ( Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Murat YEnipazar, Kadir Cin, Serhat Coşkun)

SETLER: 25-21, 25-18, 17-25, 25-15

SÜRE: 108 dakika (32, 25, 28, 23)

Voleybol Efeler Ligi 21'inci hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul BBSK'yi 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Mehmet Hacıoğlu, İstanbul, Afyon, Spor
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