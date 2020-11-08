İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
08.11.2020 20:42
Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Korona virüs nedeniyle tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun oğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid-19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek" dedi.
Öte yandan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce korona virüs nedeniyle vefat etmişti. - İSTANBUL
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