İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak - Son Dakika

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar'ı Vanlı kadınlarla buluşturacak.

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar'ı Vanlı kadınlarla buluşturacak.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 'Kahraman, Şehit ve Gazi Kadınlar' temasıyla düzenleyeceği etkinlikte ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar bir söyleşi gerçekleştirecek. 9 Mart Pazartesi günü saat 14.00'da Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kültür merkezindeki söyleşide Gürpınar, katılımcılara tarihte iz bırakmış, şehit olmuş ve gazilik unvanı almış olan kadınlarla ilgili sunum yapacak. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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