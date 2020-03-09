İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu - Son Dakika

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar'ı Vanlı kadınlarla buluşturdu.

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar'ı Vanlı kadınlarla buluşturdu.


Sunucu İkbal Gürpınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen etkinlikte sevenleri ile buluştu. Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman'ın eşi İpek Türkman ve kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gürpınar, kadınlara şehit olmuş ve gazilik unvanı almış, tarihe iz bırakmış kadınların hayatlarından kesitler vererek mutlu aile, mutlu yaşam konularında bilgiler aktardı.


Program sonrasında ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Gürpınar'a isminin yazılı olduğu ebru tablosu hediye etti. - VAN

İkbal Gürpınar, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:12 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
00:08 Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı
00:05 Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
00:05 Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:13:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]