İkbal-Mahmut Büyükkırcalı Ortaokulu açıldı - Son Dakika
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İkbal-Mahmut Büyükkırcalı Ortaokulu açıldı

İkbal-Mahmut Büyükkırcalı Ortaokulu açıldı

26.05.2022 17:26

Hayırsever Mahmut Büyükkırcalı tarafından Zeytinalanı Mahallesi'nde yaptırılan İkbal-Mahmut Büyükkırcalı Ortaokulu'nun açılış töreni gerçekleşti.

Törene Urla Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç ve eşi Damla Dayanç, İlçe Milli Eğitim Müdürü, hayırsever Mahmut Büyükkırcalı başta olmak üzere İdare Amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yapmış olduğu konuşmada, hayırsever Mahmut Büyükkırcalı'ya teşekkürlerini sunan Kaymakam Dayanç, okulun Urla'ya ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, 'İlçemizi eğitim alanında hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız' dedi. Yapılan konuşmaların ardından, hayırsever Büyükkırcalı'ya Dayanç tarafından teşekkür plaketi verildi.

Okul açılış kurdelesi Urla Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, Mahmut Büyükkırcalı ve ilçe idare amirleri tarafından kesildi. Dayanç, törenin ardından okulun sınıflarını ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler
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