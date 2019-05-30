IKBY 3 ayda 39 milyon varil petrol ihraç etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçen yılın son 3 ayında boru hattıyla yaklaşık 39 milyon varil petrol ihraç etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçen yılın son 3 ayında boru hattıyla yaklaşık 39 milyon varil petrol ihraç etti.

ABD merkezli denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'nin IKBY'nin talebi üzerine 3 ayda bir hazırladığı raporda, 2018'in dördüncü çeyreğinde 39 milyon 399 bin varil ham petrolün boru hattıyla taşınarak Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edildiği belirtildi.

Raporda, bir varil petrolü yaklaşık 54 dolara satışa sunan IKBY'nin 1 Ekim-31 Aralık 2018 döneminde 2,12 milyar dolar gelir elde ettiği, net kazancının ise 1,09 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti ile muhalefetteki partiler tarafından "petrol geliri ve satışının şeffaf olmadığı" suçlamasına muhatap olan Erbil yönetimi, Kasım 2016'da ABD merkezli Deloitte ile anlaşma imzalayarak gelirlerinin kontrol edilmesini istemişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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