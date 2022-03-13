IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu - Son Dakika
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IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu

13.03.2022 05:03
IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.

Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denildi.

Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.

Saldırının gece saat 01.00'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi.

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Terör, Erbil, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'e balistik füze saldırısının Irak dışından yapıldığını duyurdu - Son Dakika


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