Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yapan IKBY Başbakanlığından bir kaynak, ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.



IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan kaynak, Barzani'nin göreve başlaması sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler tarafından davet edildiğini belirterek, ziyaretlerin tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.



9. IKBY Hükümeti Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair dün basında haberler çıkmıştı. - ERBİL