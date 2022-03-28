IKBY Başbakanı Avrupa'daki petrol açığının bir kısmını telafi edebileceklerini söyledi - Son Dakika
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IKBY Başbakanı Avrupa'daki petrol açığının bir kısmını telafi edebileceklerini söyledi

28.03.2022 16:38
IKBY Başbakanı Avrupa'daki petrol açığının bir kısmını telafi edebileceklerini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY'nin Avrupa'daki petrol açığının en azından bir kısmını telafi etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY'nin Avrupa'daki petrol açığının en azından bir kısmını telafi etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen "Küresel Enerji Forumu"na katılan Barzani, konuşmasının satır başlarını Twitter hesabından paylaştı.

IKBY'yi bölgesel bir enerji merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını söyleyen Barzani, bunu gerçekleştirmek için "dostlarının desteğinin" gerektiğini ifade etti.

Mesrur Barzani, "Yakın gelecekte Irak'ın geri kalanına, Türkiye ve Avrupa'ya net gaz ihracatçısı olacağız ve enerji güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgenin enerji alanında uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Barzani, " Bağdat'taki ortaklarımız bizimle çalışmaya hazırsa biz Kürdistan'da Avrupa'daki petrol açığının en azından bir kısmını telafi etme kapasitesine sahibiz." dedi.

Paylaşımında ayrıca Irak federal hükümeti, Türkiye ve Körfez ülkeleri ile bölgesel bir demir yolu ağı kurulmasına ilişkin görüşmeleri olduğunu kaydeden Barzani, "Bunun Irak ve bölge için dönüşüm oluşturabileceğine, yeni ticaret yolları ve bölgesel iş birliği için başka bir pencere yaratabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Enerji, Petrol, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY Başbakanı Avrupa'daki petrol açığının bir kısmını telafi edebileceklerini söyledi - Son Dakika


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