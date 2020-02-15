IKBY Başbakanı Barzani, ABD Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY Başbakanı Barzani, ABD Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

IKBY Başbakanı Barzani, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanı Barzani, ABD Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Barzani, Esper ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede IKBY'yi ABD'nin bölgedeki önemli bir müttefiki olarak tanımlayan Esper, ülkesinin terör örgütü DEAŞ tehdidi ve terör saldırılarına karşı Peşmerge güçlerini eğitip desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Barzani de ABD ve IKBY'nin müttefik kalmasının Irak ve bölgenin güvenliğinin korunması açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Barzani, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile de bir araya gelmişti.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) dün başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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