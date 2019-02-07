Son Dakika Haberleri: Ikby Başbakanı Barzani Bağdat'ta

Ikby Başbakanı Barzani Bağdat'ta

2 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.

Ikby Başbakanı Barzani Bağdat'ta, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. İki tarafın, Irak ve IKBY'deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

IKBY'nin Eylül 2017'de gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası yeni hükümette yer almasının ardından iki taraf arasındaki bazı anlaşmazlıklar devam ediyor. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Bağdat, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Gazi Muhammet Atmaca'ya Ziyaret! AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi

CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 19:04:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ikby Başbakanı Barzani Bağdat'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]