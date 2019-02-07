Ikby Başbakanı Barzani Bağdat'ta

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. İki tarafın, Irak ve IKBY'deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.



IKBY'nin Eylül 2017'de gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası yeni hükümette yer almasının ardından iki taraf arasındaki bazı anlaşmazlıklar devam ediyor. - ERBİL

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