Son Dakika Haberleri: IKBY Başbakanı Barzani'den uluslararası topluma DEAŞ'a karşı destek çağrısı
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IKBY Başbakanı Barzani'den uluslararası topluma DEAŞ'a karşı destek çağrısı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Uluslararası toplum, DEAŞ ile mücadelede Irak ve IKBY'ye destek vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY Başbakanı Barzani'den uluslararası topluma DEAŞ'a karşı destek çağrısı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Uluslararası toplum, DEAŞ ile mücadelede Irak ve IKBY'ye destek vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, Süleymaniye'nin Kulaco nahiyesinden dün gece DEAŞ ile girilen çatışmada 2 güvenlik görevlisinin ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Barzani, dünkü saldırının DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğramadığının işareti olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum, DEAŞ ile mücadelede Irak ve IKBY'ye destek vermeli ve terör örgütlerinin ortaya çıkma nedenleri ile faaliyetlerinin engellenmesi konusunda çalışması gerekir." ifadelerini kullandı.

Dün geç saatlerde Süleymaniye'nin Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde terör örgütü DEAŞ'ın ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Mesut Barzani, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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