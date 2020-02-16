IKBY Başbakanı Barzani ile İran Dışişleri Bakanı Zarif Münih'te görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY Başbakanı Barzani ile İran Dışişleri Bakanı Zarif Münih'te görüştü - Son Dakika

IKBY Başbakanı Barzani ile İran Dışişleri Bakanı Zarif Münih'te görüştü

7 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

IKBY Başbakanı Barzani ile İran Dışişleri Bakanı Zarif Münih'te görüştü, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

IKBY Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Barzani, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Barzani ve Zarif'in, Irak ve bölge istikrarının önemine vurgu yaptığı belirtilen görüşmede, ikilinin, Irak ve bölgede meydana gelen son gelişmelerle, Erbil ve Tahran arasındaki ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca her iki tarafın, birbirine saygı temeline dayanan iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) 14 Şubat'ta başladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Münih, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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