IKBY Başbakanı Barzani, PKK'nın bölgedeki varlığının baş ağrısına sebep olduğunu söyledi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın baş ağrısına neden olduğunu belirtti.

Barzani, Duhok'un Zaho ilçesinin bağımsız idare ilan edilmesi töreninde konuşma yaptı.

Zaho'nun turizm konusunda güzel bir bölge olduğunu belirten Barzani, ancak geçen sürede PKK'nın varlığının baş ağrısına sebep olduğunu ve vatandaşların köylerine geri dönemediklerini kaydetti.

IKBY'nin egemenliğinin tüm taraflar tarafından korunması ve bu baş ağrısına son verilmesi talebinde bulunan Barzani, halkın tekrar huzur içinde yaşaması ve kendi evlerine dönmeleri için hükümet olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını dile getirdi.

PKK nedeniyle 800 köy yeniden inşa edilemedi

IKBY Başbakanı Barzani, 27 Şubat'ta Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuşmuştu.

PKK, Sincar Anlaşması sonrası IKBY'ye yönelik terör eylemlerini artırdı

PKK, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.