IKBY Başbakanı Barzani, Polonya Başbakanı Morawiecki ile göçmenlerin durumunu konuştu - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile telefonda Polanya- Belarus sınırındaki durumu ele aldı.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani ile Morawiecki bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında iki tarafın da göçmenlerin organize insan kaçakçıları tarafından aldatıldığı konusunda hemfikir olduğu ve göçmenleri "organize suçun mağdurları" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Barzani-Morawiecki görüşmesinde ayrıca havalimanı ve sınırlarda alınan önlemlerin yanı sıra göçmenlerin evlerine gönüllü dönüşünü kolaylaştırmaya yönelik çabaların da ele alındığı belirtildi.