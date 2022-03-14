IKBY Başbakanı Barzani ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Erbil'e füze saldırısını görüştü - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Erbil'e yönelik füze saldırılarını ele aldı.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ile Erbil'e yönelik bugünkü terör saldırısı hakkında konuştuklarını belirtti.

Saldırının Irak'ın egemenliğinin "küstah bir ihlali olduğu" konusunda hemfikir olduklarını belirten Barzani, "Erbil'e yönelik saldırılarda son yıllarda defalarca tekrar eden uydurma söylentilere karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Barzani, "Amerikalı ortaklarımızı Kürdistan Bölgesi'ni desteklemek için daha fazlasını yapmaya çağırdım." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.

İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir merkezin dün gece Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıklamıştı.