IKBY Başbakanı, "enerji hamlelerinin" İran'ın Erbil'e saldırısının nedeni olabileceğini söyledi - Son Dakika
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IKBY Başbakanı, "enerji hamlelerinin" İran'ın Erbil'e saldırısının nedeni olabileceğini söyledi

29.03.2022 12:21
IKBY Başbakanı, "enerji hamlelerinin" İran'ın Erbil'e saldırısının nedeni olabileceğini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırılarının sebepleri arasında Irak'taki hükümet kurma süreci ve IKBY'nin enerji alanındaki hamleleri olabileceğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırılarının sebepleri arasında Irak'taki hükümet kurma süreci ve IKBY'nin enerji alanındaki hamleleri olabileceğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen "Dünya Hükümet Zirvesi"ne katılan Barzani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği Erbil'e yönelik 13 Mart'taki füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barzani, Erbil'e yönelik füze saldırılarının gerekçesiz ve "İsrail üssünün hedef alındığı" iddialarının da temelsiz olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunduklarını da hatırlatan Barzani, "Irak'ta yeni hükümet kurma yolunda ilerlerken bunun (saldırının) üzerimizde bir baskı olduğunu anlıyoruz. Hükümetin oluşumu istedikleri gibi olmadı. Dolayısıyla bu, ittifak üyeleri üzerinde ittifaktan çekilmeleri için siyasi bir baskıdır." dedi.

Barzani, "Bu saldırının nedenlerinden biri bize bir uyarı vermektir." diyerek, şöyle konuştu:

"Gelişmekte olan ve sadece bölge için değil, umarım Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına enerji sağlamada ana oyuncu olmaya çalışan bölgelerden biriyiz. Daha fazla petrol ve gaz sahası keşfettikçe bu alanları geliştirmeye çalışıyoruz ve bu İranlıların çıkarına olmayabilecek bir şey. Yani bu da başka bir sebep olabilir."

İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırısı

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla Erbil'e yönelik saldırıyı üstlenmişti. Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise bölgede "İsrail üssü bulunduğu" iddialarını reddederek, İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.

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Enerji, Erbil, IKBY, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: IKBY Başbakanı, "enerji hamlelerinin" İran'ın Erbil'e saldırısının nedeni olabileceğini söyledi - Son Dakika
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