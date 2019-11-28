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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını...
6 saat önce
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:16 Kaynak: AA
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: " PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"
IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı! Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor