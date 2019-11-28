Son Dakika Haberleri: IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını...
Son Dakika Güncel IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: 'PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını... - Son Dakika

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını...

6 saat önce

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: "PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani:

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: " PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız"

Mesut Barzani, Sincar Dağı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
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