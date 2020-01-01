IKBY Başkanı Barzani: "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı kabul edilemez" - Son Dakika
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IKBY Başkanı Barzani: "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı kabul edilemez"

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Haşdi Şabi milis güçlerinin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

IKBY Başkanı Barzani:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Haşdi Şabi milis güçlerinin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinde, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada Barzani, "Irak'ın çıkarlarını tehlikeye sokan, ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine saldırı kabul edilemez. Olayı derin bir endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil gösterilerin düzenlenmesinin yasal bir hak olduğunu belirten Barzani, büyükelçilik ve diplomatik misyonların sorumsuz davranışlarla hedef alınmasını ise tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

Barzani, ABD ve Uluslararası Koalisyonun, Irak'ın kurtarılmasında, terör örgütü El Kaide ve DEAŞ'a karşı zafer elde edilmesinde hem Irak hem IKBY'nin önemli stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak, terörle mücadele ve çıkarların korunması noktasında hala söz konusu tarafların desteğine ihtiyaç duyduklarını savundu.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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