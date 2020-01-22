IKBY Başkanı Barzani Davos'ta Trump ile görüştü - Son Dakika
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IKBY Başkanı Barzani Davos'ta Trump ile görüştü

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

IKBY Başkanı Barzani Davos'ta Trump ile görüştü, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu kapsamında basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşme öncesi, Trump ve Barzani gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Trump, Erbil ile Washington arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çok enteresan bir bölge ve bizim de çok muhteşem ilişkilerimiz var" dedi.

IKBY Başkanı ile daha önce de bir araya gelmeyi planladıklarını ifade eden Trump, başkanlığı döneminde Barzani ile iyi çalıştıklarını dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik meselesine de değinen Trump, "Bu konuda Türkiye ile çok iyi bir anlaşmaya vardık ki bunu başka bir ülkenin gerçekleştirmesi uzak bir ihtimaldi. Kurulan güvenli bölgenin korunması konusundaki katkılarından dolayı (Barzani'ye) teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'de petrol için asker bulundurduklarının altını çizerek, "Çünkü petrolü oradan çıkarıyoruz ve üzerinden çalışıyoruz. Oranın güvenliğini çok iyi bir şekilde sağlıyoruz. Elimizde binlerce DEAŞ'lı tutuklu elimizde var ve DEAŞ'ı tamamen yendik." şeklinde konuştu.

IKBY Başkanı Barzani de terör örgütü DEAŞ'ı birlikte yendiklerini söyledi.

Barzani başta terörle mücadele olmak üzere farklı alanlarda IKBY'ye verdikleri destek dolayısıyla Trump'a ve ABD'ye teşekkür etti.


Toplantının basına kapalı şekilde gerçekleşen kısmına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mesut Barzani, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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