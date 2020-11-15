IKBY Başkanı Barzani'den Bağdat'a "750 milyon dolar bütçe karşılığında petrol" çağrısı - Son Dakika

IKBY Başkanı Barzani'den Bağdat'a "750 milyon dolar bütçe karşılığında petrol" çağrısı

15.11.2020 17:39
IKBY Başkanı Barzani'den Bağdat'a

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat ile her türlü diyalog ve anlaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Eğer Bağdat, Kürdistan Bölgesine aylık 900 milyar dinar (750 milyon dolar) vermeyi kabul ediyorsa buyursun tüm petrolü alsın.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat ile her türlü diyalog ve anlaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Eğer Bağdat, Kürdistan Bölgesine aylık 900 milyar dinar (750 milyon dolar) vermeyi kabul ediyorsa buyursun tüm petrolü alsın." dedi.

Irak Meclisi'nde 12 Kasım'da oylanan ve Kürt milletvekillerinin boykot ettiği borçlanma yasasına ilişkin Erbil'de Barzani'nin başkanlığında ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Meclis Başkanı Revaz Faik ile bakanların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Barzani toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, borçlanma yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yasanın siyasi partilere karşı değil, doğrudan IKBY halkına karşı olduğunu söyleyen Barzani, "Irak'taki siyasi partiler, birlikte yaşam ve barışa en büyük darbeyi vurdular. Iraklı siyasi partilerden çok endişeliyiz. Ülkenin yönetilmesi konusunda kaydedilen en büyük başarısızlıktır." diye konuştu.

Barzani, "Türkiye ve Rosneft ile yapılan 50 yıllık anlaşmanın, Erbil ve Bağdat anlaşmasıyla hiçbir ilgisi yok." dedi.

Birleşmiş Milletlere (BM), bu meselede üzerine düşen rolü oynaması ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunu çözmesi için çağrıda bulunduklarını kaydeden Barzani, önceliklerinin maaşın temin edilmesi olduğunu, sabırlı davranmalarından dolayı IKBY halkı ve memurlarına teşekkür ettiklerini dile getirdi.

IKBY Başkanı, Irak ve IKBY halkına belgelerle gerçekleri sunacaklarını ve söz konusu yasanın, 2003'te Irak'ı üzerinde inşa ettikleri tüm prensiplere aykırı olduğunu belirtti.

Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürdistan hükümetinin, Bağdat'a petrolü teslim etmesi konusunda hiçbir sorunu yoktur. Sorunun olmadığını IKBY Başbakanı yazılı bir belge ile Bağdat'a iletmiştir. Bu talebi, yarın da yerine getirmeye hazırız."

IKBY olarak Bağdat ile her türlü diyalog ve anlaşmaya hazır olduklarına işaret eden Barzani, "Eğer Bağdat, Kürdistan Bölgesine aylık 900 milyar dinar (750 milyon dolar) vermeyi kabul ediyorsa buyursun tüm petrolü alsın." ifadelerini kullandı.

Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan borçlanma yasasını onayladı

Irak Meclisi'nde, 12 Kasım'da gece yarısı düzenlenen oturumda "Mali Açık ve Borçlanma Yasası" Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti.

Bu yasaya göre, Irak hükümeti boşalan hazine için Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarından borç alacak. Alınan borçlarla 2 aydır geciken memur maaşlarının ödenmesi bekleniyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Maliye Bakanlığı memurlarına 15 Kasım Pazar günü memur maaşlarının ödenmesi için mesai çağrısı yapmıştı.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için parlamentoya 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Diyala, Babil, El-Müsenna, Zikar ve Kerbela kentlerinde sağlık, petrol, hizmet ve eğitim sektörlerinde çalışan yüzlerce memur, eylül ve ekim ayı maaşlarının ödenmemesi üzerine 8 Kasım Pazar günü genel greve gitmişti.

IKBY, petrol geliri vermeden bütçe alamayacak

Onaylanan yasa uyarınca, IKBY'ye aylık 320 milyar dinar bütçe gönderilmeyecek. IKBY'nin Bağdat'tan aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasaya ilişkin 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Söz konusu yasa, ulusal uzlaşıdan ve özellikle Kürt oluşumundan uzak şekilde kabul edildi. Bu da siyasette negatif bir gelişmeye işaret ediyor. IKBY'deki memurların maaşlarına çözüm bulmadan Irak'ta memurların maaşlarının ödenmesinden memnuniyet duymamız eksik kalır. Onlar (IKBY memurları) Irak vatandaşlarıdır ve hakları Anayasada yer almıştır." demişti.

Bağdat'taki Kürt vekillerin boykot ettiği yasaya IKBY yetkilileri de tepki göstermişti.

IKBY Başkanı Barzani, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın, herhangi bir ortaklık prensibi, denge, birlik olmaksızın ve IKBY milletvekillerinin şikayet ve önerilerine kulak vermeden geçirildiğini belirtmişti.

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de partisinin resmi internet sitesinden 12 Kasım'da yaptığı açıklamasında, söz konusu yasanın IKBY hükümetine baskı amacı taşıdığını belirtmişti. Barzani, Irak Meclisinde alınan kararla, "Kürt halkının sırtından hançerlendiğini ve bütçenin bir tehdit kartı olarak kullanıldığını" ifade etmişti.

Mesut Barzani, Bağdat, Irak, IKBY, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY Başkanı Barzani'den Bağdat'a '750 milyon dolar bütçe karşılığında petrol' çağrısı - Son Dakika


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