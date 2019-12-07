Son Dakika Haberleri: IKBY Başkanı Barzani'den "göstericileri öldürenler yargılanmalı" açıklaması
Son Dakika Güncel IKBY Başkanı Barzani'den 'göstericileri öldürenler yargılanmalı' açıklaması - Son Dakika

IKBY Başkanı Barzani'den "göstericileri öldürenler yargılanmalı" açıklaması

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün başkent Bağdat'ta göstericilere karşı saldırıları gerçekleştirenlerin yargılanması gerektiğini bildirdi.

IKBY Başkanı Barzani'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün başkent Bağdat'ta göstericilere karşı saldırıları gerçekleştirenlerin yargılanması gerektiğini bildirdi.

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'nde göstericilere karşı işlenen saldırının hiçbir gerekçesinin olamayacağını kaydetti.

Barzani, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kim olursa olsun suçluluların Iraklı yetkililerce yakalanmaları ve yargılamaları gerektiğini vurguladı.

Mesut Barzani, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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