IKBY Başkanı Barzani, Erbil'e düzenlenen füze saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika
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IKBY Başkanı Barzani, Erbil'e düzenlenen füze saldırısını şiddetle kınadı

13.03.2022 11:49
IKBY Başkanı Barzani, Erbil'e düzenlenen füze saldırısını şiddetle kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "Uluslararası toplum ve Irak federal hükümetinden söz konusu saldırılar hususunda ciddi bir şekilde durmalarını talep ediyoruz.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "Uluslararası toplum ve Irak federal hükümetinden söz konusu saldırılar hususunda ciddi bir şekilde durmalarını talep ediyoruz." dedi.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada, Barzani'nin saldırıya ilişkin mesajına yer verildi.

Açıklamada, Barzani'nin, dün gece herhangi bir gerekçe olmadan balistik füze ile IKBY halkının güvenlik ve istikrarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Ayrıca, Barzani'nin "Uluslararası toplum ve Irak federal hükümetinden söz konusu saldırılar hususunda ciddi bir şekilde durmalarını talep ediyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

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Erbil, Irak, Füze, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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