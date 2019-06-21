İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu
52 dakika önce
Türkiye'yi ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:08
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