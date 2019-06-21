Son Dakika Haberleri: İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu
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İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu

52 dakika önce

Türkiye'yi ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu, System.String[]
Türkiye'yi ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.

Erdoğan Barzani'yi, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:08 
Irak Bölgesel Yönetimi, Türkiye, Mesut Barzani, Dünya
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