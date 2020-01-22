IKBY Başkanı Barzani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile "bölgedeki gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY Başkanı Barzani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile 'bölgedeki gelişmeleri' görüştü - Son Dakika

IKBY Başkanı Barzani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile "bölgedeki gelişmeleri" görüştü

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İsviçre'nin Davos kasabasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile "bölgedeki son gelişmeleri" görüştü.

IKBY Başkanı Barzani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İsviçre'nin Davos kasabasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile "bölgedeki son gelişmeleri" görüştü.

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Bin Ferhan ile İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, ikilinin "Irak'taki son durum, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve göstericilerin talepleri, siyasi sürecin geleceği, yükselen tansiyonun nasıl düşürüleceği" gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Barzani ve Bin Ferhan'ın, Bağdat- Erbil ilişkileri, terör meselesi, Irak'taki etnik ve dini unsurların durumunu da masaya yatırdığı aktarıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Mesut Barzani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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