IKBY Başkanı Barzani: "Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararında Kürtler ve Sünnilere... - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY Başkanı Barzani: 'Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararında Kürtler ve Sünnilere... - Son Dakika

IKBY Başkanı Barzani: "Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararında Kürtler ve Sünnilere...

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması yönündeki meclis kararının, Kürt ve Sünnilere danışılmadan alındığını söyledi.

IKBY Başkanı Barzani:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması yönündeki meclis kararının, Kürt ve Sünnilere danışılmadan alındığını söyledi.

Barzani, "Al Monitor" internet sitesine ABD ve İran gerilimi, Irak ile bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran arasında Irak toprakları üzerinde yaşanan gerilimin ardından Irak Meclisi'nin 5 Ocak'ta aldığı, ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması yönündeki kararın doğru olmadığını savunan Barzani şunları ifade etti:

"Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararında Kürtler ve Sünnilere danışılmadı. Dahası bu kötü bir örnektir. Karar, ülkenin iki önemli bileşeni Sünni ve Kürtlere danışılmadan sadece Şii siyasi partiler tarafından alındı. Bu, herhangi bir konsensüs sağlanmadan alınan çok kritik bir adımdır ve anayasanın ruhuna aykırıdır. Bu ne şimdi ne de gelecekte Irak için iyidir."

ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta varlığını sürdürmesinin bir gereklilik olduğuna kuvvetle inandıklarını vurgulayan Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de aynı görüşte olduğunu iddia etti.

Abdulmehdi'nin 11 Ocak'taki Erbil ziyaretinde "ABD'nin ülkedeki varlığına ilişkin" aldıkları izlenim üzerinden değerlendirme yapan Barzani, "Abdulmehdi'den aldığımız izlenim, sorunun (ABD) ile karşı karşıya gelmek yerine diyalogla çözülmesinden yana. ABD ve koalisyon güçlerinin gelecekte Irak'ta kalması için yeni bir formül fikir ortaya konulabilir." dedi.

Yaşananlardan Başbakan Abdulmehdi'nin endişe duyduğunu söyleyen Barzani, "Ancak o pragmatik bir adam. Söz konusu güçlerin Irak'taki varlığını yeniden tanımlamak ve formüle etmenin yolunu arıyor. " diye konuştu.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlediği balistik füze saldırısının ne anlama geldiğine de değinen Barzani, İran'ın söz konusu saldırıyla herkese Irak içindeki tüm bölgelere saldırma kapasitesi ve iradesinin olduğu mesajını açık bir şekilde ilettiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Barzani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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