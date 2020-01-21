IKBY Başkanı, Davos'ta İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY Başkanı, Davos'ta İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

IKBY Başkanı, Davos'ta İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İsviçre'nin Davos kasabasında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ikili ilişkiler, terörle mücadele ve sığınmacıların durumunu ele aldı.

IKBY Başkanı, Davos'ta İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İsviçre'nin Davos kasabasında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ikili ilişkiler, terörle mücadele ve sığınmacıların durumunu ele aldı.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ve Linde, Davos'ta düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda bir araya geldi.

Barzani, Linde'ye terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve sığınmacılar konusunda verdikleri destek için teşekkür etti.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesini ele alan Barzani ve Linde, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, IKBY'deki iç göçmen ve sığınmacılara yardımın yanı sıra, Irak'taki gösterileri de görüştü.

Bölgedeki siyasi gerilimin yatıştırılması ve terör tehlikesine değinilen toplantıda, terörle mücadele konusunda uluslararası koalisyon güçlerinin görevine devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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