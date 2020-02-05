IKBY Başkanı'ndan Irak'ın yeni başbakan adayına destek açıklaması - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, üzerinde konsensüs sağlanmış herhangi bir başbakan adayına destek vereceklerini belirtti.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani, Erbil'deki başkanlık konutunda Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert'i kabul etti.

Barzani, Erbil-Bağdat diyaloğuyla sorunların çözülmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirterek, terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkması tehdidine karşılık uluslararası toplum, Irak merkezi hükümeti ve koalisyona üye ülkeler arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı.

Görüşmede Barzani, uluslararası koalisyon güçlerinin ülkede kalması için bir mekanizma oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi.

Irak'ta yeni hükümetin kurulması için başbakanlık görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'nin adaylığına da değinen Barzani, herhangi bir başbakan adayı üzerinde konsensüs sağlanmışsa kendilerinin de ülkedeki siyasi sürecin başarıya ulaşması, istikrar ve barışın kalıcılığı için bu adaya destek vereceklerini aktardı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, gösteriler nedeniyle görevinden istifa eden Adil Abdulmehdi'nin yerine, hükümet kurma görevini 1 Şubat'ta Allavi'ye vermişti.