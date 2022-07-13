IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi: (1) - Son Dakika
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IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi: (1)

13.07.2022 18:17
IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi: (1)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Çevre Komisyonu Başkanı Abdurrahman Sıddık, susuzluk ve çevresel faktörlerden dolayı güney ve orta Irak'ın çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Irak'ta su kaynaklarının verimli kullanılması ve modern tarım teknikleri uygulanması gerektiğini...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Çevre Komisyonu Başkanı Abdurrahman Sıddık, susuzluk ve çevresel faktörlerden dolayı güney ve orta Irak'ın çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Irak'ta su kaynaklarının verimli kullanılması ve modern tarım teknikleri uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sıddık, Irak'taki çölleşme, suyun kullanımı ve toz fırtınalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çölleşme ve kuraklıkla mücadele için IKBY'de çalışmaların sürdüğünü belirten Sıddık, "Irak Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığının açıklamasına göre Irak'ta çölleşme yüzde 39'a ulaşmış durumda." dedi.

Bu durumun IKBY'nin güney kesimlerini de etkisi altına aldığını kaydeden Sıddık, güney ve batı Erbil, Germiyan ve Duhok'un güneyinin bu bölgeler arasında olduğunu dile getirdi.

"Irak'ta tarım arazilerinin yüzde 50'si susuzluk nedeniyle kullanılamıyor"

Sıddık, ülkede su kaynaklarının çok olduğunu ancak depolanmadığı için verimli şekilde kullanılamadığına işaret ederek, "Şu an kişi başına düşen su miktarı kullanımı 350-400 litre civarında. Bunun yüzde 80'i israf ediliyor. Bunun için suyun daha kontrollü sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tarım için Irak'a 35 milyar metreküp su geldiğini ve çiftçinin bu suyu kullandığını hatırlatan Sıddık, "Tarımda suyun daha az kullanılması için bir çalışma yapılıyor. Irak'ta tarım arazilerinin yüzde 50'si susuzluk nedeniyle kullanılamıyor." diye konuştu.

Modern tarzda bir tarım politikasının uygulanması gerektiğini vurgulayan Sıddık, şunları söyledi:

"Sümerlerden bu yana kalan tarım anlayışı daha fazla suyun harcanmasına neden olmakta. Örneğin Dicle, Irak topraklarından geçmesine rağmen hala bundan yararlanmış değiliz. Irak ve IKBY diğer ülkelerdeki teknolojik gelişmeleri buraya da taşıyarak bu sorunu çözebilir. Türkiye Irak'a suyun idaresi konusunda yardım edeceğini garanti ediyor ve Irak için su idaresi merkezi kurmak istediğini söylüyor."

"Eğer böyle giderse güney ve orta Irak'ta çölleşme hızla artacak"

Irak'taki toz fırtınasının dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğiyle de ilgisi olduğunu söyleyen Sıddık, toz fırtınalarının diğer nedenlerinin ise Irak'ın petrol üretimine ağırlık verilmesi ve çiftçiliğin terk edilmesi olduğunu savundu.

Sıddık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Irak- İran arasında 8 yıl boyunca süren savaştan dolayı da tarım arazileri zarar gördü. Resmi rakamlara göre 1988'de Irak topraklarına 55 bin roket düştü. Onun yanında Suriye'deki savaş nedeniyle de Koalisyon Güçleri tarafından kullanılan uranyum alaşımlı bombardımanlar nedeniyle toz fırtınaları kansere kadar varacak hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Gelecekte insanlar susuzluk ve çevresel faktörlerden dolayı göç edecek. Şunu söyleyebilirim ki eğer böyle giderse güney ve orta Irak'ta çölleşme hızla artacak. Bunun çözülmesi gerekiyor."

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IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi Açıklaması IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi Açıklaması Aynı ev 20 gün içerisinde ikinci kez alevlere teslim oldu Aynı ev 20 gün içerisinde ikinci kez alevlere teslim oldu
Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi: (1) - Son Dakika
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