Ikby'de 2018'de 115 Erkek İntihar Etti
1 saat önce
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) geçen yıl intihar eden erkeklerin sayısı 2017'ye oranla yüzde 55 arttı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nde (IKBY) geçen yıl intihar eden erkeklerin sayısı 2017'ye oranla yüzde 55 arttı.
IKBY Erkekler Birliği Başkanı Burhan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle 2018'de intihar eden erkek sayısında artış yaşandığını söyledi.
Bölgede 2018 yılında intihar eden erkek sayısının önceki yıla göre yüzde 55 artışla 115'e çıktığını belirten Ali, "2017'de bu sayı 74 kişi olarak kayıtlarımıza geçmişti ancak 2018'de tehlikeli bir artış görülüyor." dedi.
Ali, 2018'de eşlerinin uyguladığı şiddetten dolayı 558 erkeğin şikayetçi olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:30 Kaynak: AA
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