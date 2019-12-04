Son Dakika Haberleri: IKBY'de büyü yapmak resmen yasaklandı
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IKBY'de büyü yapmak resmen yasaklandı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, son dönemde toplumda giderek yayılan büyü, muska ve cin çıkarma gibi eylemlerin yasaklandığını ve bu tür uygulamaları gerçekleştirenlerin tespit edilerek cezai müeyyideye tabi tutulacağını açıkladı.

IKBY'de büyü yapmak resmen yasaklandı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, son dönemde toplumda giderek yayılan büyü, muska ve cin çıkarma gibi eylemlerin yasaklandığını ve bu tür uygulamaları gerçekleştirenlerin tespit edilerek cezai müeyyideye tabi tutulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halkın duygularını istismar ederek büyü, muska ve cin çıkarma bahaneleriyle insanların dolandırıldığına ilişkin şikayetlerde artış yaşandığı belirtildi.

Toplumu olumsuz yönde etkileyen bu tür eylemlerin ve dolandırıcıların önüne geçilmesi için Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüleceği kaydedilen açıklamada, "Büyü, muska ve cin çıkarma gibi uygulamalar bakanlık kararıyla yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

IKBY Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada da büyü ve benzeri uygulamaların İslam ile bir ilgisi olmadığının altı çizildi.

Açıklamada bu tür uygulamaların halkın duygularını istismar eden bazı kişilerce yapıldığı ifade edildi.

Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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