IKBY'de cezaevinde 48 mahkum korona virüse yakalandı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan cezaevindeki 48 mahkumda korona virüs tespit edildi.



Korona virüs salgını Irak'ta etkisini arttırmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Germiyan Cezaevi'ndeki 48 mahkumda korona virüs tespit edildi. Germiyan Bölgesi İl Sağlık Müdürü Dr. Sirvan Muhammed, yaptığı açıklamada Germiyan Cezaevi'nde bulunan toplam 80 mahkumun korona virüsü testinden geçtiğini belirterek, 48 mahkumun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Müdürü, hastaların durumunun iyi olduğunu ve cezaevinin dezenfekte edildiğini bildirdi.



Öte yandan ilk korona virüs vakasının Mart ayında görüldüğü IKBY'de toplam vaka sayısı 8 bin 428'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 282'ye ulaştı. IKBY'de 3 bin 8 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu. - ERBİL