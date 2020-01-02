IKBY'de domuz gribinden 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY'de domuz gribinden 1 kişi öldü - Son Dakika

IKBY'de domuz gribinden 1 kişi öldü

6 saat önce

Erbil-(İHA)-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

IKBY'de domuz gribinden 1 kişi öldü, System.String[]

Erbil-(İHA)- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Erbil İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalandığından şüphelenilen bir kişinin, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Müdürlüğü, aynı zamanda Erbil'deki bütün hastanelerde virüse yakalandığından şüphelenilen hastalar için özel koridorların tahsis edildiğini söyledi.


Erbil'de H1N1 virüsü sonucu alınan ilk ölüm haberinin ardından, kentteki bazı hastaneleri ziyaret eden Erbil Valisi Fersat Sofi, virüsün yayılmaması için gereken önlemlerin alındığını vurguladı.


IKBY'de son günlerde 20 kişide H1N1 virüsü tespit edildiği açıklanmıştı. - ERBİL

Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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