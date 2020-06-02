IKBY'de esnaf sokağa çıkma yasağına uymadı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüs salgını vakalarının büyük ölçüde artması üzerine 6 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı protesto edildi.



Son haftalarda 100'den fazla korona virüsü salgını vakasının tespit edildiği IKBY'nin Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinde 1 Haziran'da 6 Haziran'a kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı 2. gününde Süleymaniye kentinde protesto edilirken kente bağlı Raniye ilçesinde ise vatandaşlar yasak kararını hiçe sayarak normal hayatlarına devam ettiler. Dün akşam saatlerinde Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan kasabasında sokağa çıkma yasağını protestoların ardından bu sabah Süleymaniye'de onlarca işyeri sahibi sokağa çıkma yasağı kararını protesto ederek yasağın kısmen kaldırılmasını talep etti. Kent merkezindeki valilik binasının bulunduğu Mevlevi Caddesinde toplanan 50'den fazla esnaf iş yerlerinin açılmasını istediler. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protestolara basının yaklaşmasına izin verilmedi.



Süleymaniye'ye bağlı Raniye ilçesinde sokağa çıkma kararını hiçe saya vatandaşlar sokağa çıkarken esnaflar dükkanlarını açtı.



İlçe Kaymakamı Hüseyin Mahmut sokağa çıkma yasağı kararının hemen ardından sokağa çıkan esnafların kararı protesto ettiklerini belirterek, ertesi gün çarşının açıldığını söyledi.



Mart ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar IKBY'de sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Korona vakalarının azalması üzerine Ramazan ayının ortasında itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre 745 vakanın bulunduğu IKBY'de 8 kişi hayatını kaybederken 420 kişi ise virüsü yenerek taburcu edildi. - ERBİL