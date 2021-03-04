IKBY'de hapis cezası verilen 5 kişinin PKK ile bağlantısı olduğu duyuruldu - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), "ulusal güvenliği" tehdit ettikleri suçlamasıyla hapis cezası verilen ve kendilerini gazeteci ve aktivist olarak tanıtan 5 kişinin terör örgütü PKK ve başka gruplarla bağlantıları olduğunu duyurdu.

IKBY Güvenlik Ajansı, 16 Şubat'ta "ulusal güvenliği" tehdit ettikleri suçlamasıyla 6'şar yıl hapis cezasına çarptırılan 5 kişiye ilişkin açıklama yaptı.

Bu kişilerin hapse mahkum edilmesine dair gelen kamuoyu tepkileri üzerine, söz konusu şahısların itirafları ve örgütlerle bağlantılarının yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.

Açıklamada, "Bir müddet önce, Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan bir grup muhbir yakalandı. Bu grup kendilerini gazeteci ve aktivist olarak tanıtan Şervan Emin, Guhdar Muhammed Emin, Harivan İsa Muhammed, Şivan Said Ömer ve Niyaz Kerem Reşid'ten oluşuyor." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma neticesinde, itiraflar ve belgeler ışığında 5 kişinin PKK ve başka gruplarla bağlantıları olduğunun ispatlandığı kaydedilen açıklamada, "PKK ve diğer grupların talimatı üzerine, şahıslar, Kürdistan Bölgesi'ndeki Peşmerge, Asayiş ve hakimlere ait yer bilgilerini aktardı." dendi.

Açıklamada, "Bununla da yetinmeyen kişiler, hafif ve sessiz silahlarla atış talimatları yaptı. Çalışmalarının hiçbir şekilde gazetecilik ve aktivistlikle bir alakasının olmadığı tespit edilmiştir. Aksine bu isim adı altında farklı planları gerçekleştirmek istemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

5 kişi, 6'şar yıl hapse mahkum edilmişti

Duhok ve Erbil'de geçen yıl gözaltına alınıp tutuklanan 5 kişiye, 16 Şubat'ta "ulusal güvenliği" tehdit ettikleri suçlamasıyla 6'şar yıl hapis cezası verilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, söz konusu tutukluların gazeteci veya aktivist olmadıklarını, farklı ülkeler için çalışan ajan veya provokatörler olduklarını belirtmişti.

Ancak IKBY'deki muhalefet cephesi ve sivil toplum kuruluşları söz konusu kişilerin gazeteci ve aktivist olduğunu savunuyor.

Hapse mahkum edilen 5 kişi, Ekim 2020'deki hükümet karşıtı gösterilerde Erbil ve Duhok vilayetinin farklı bölgelerinden gözaltına alınmıştı.