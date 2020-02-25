IKBY'de korona tatili - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın Necef ve kuzeydeki Kerkük kentinde korona virüsü vakalarının doğrulanması ardından eğitime 1 ay ara verdi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 23 Mart tarihine kadar özel ve devlet okulları tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada kararın, Irak'ın güneyindeki Necef ve kuzeyindeki Kerkük kentlerinde korona virüsü vaka sayısının artması üzerinde alındığı da belirtildi.



Öte yandan Irak'ta doğrulanan korona virüsü vakası sayısı 5'e yükselmişti. - ERBİL