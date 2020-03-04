IKBY'de koronavirüs nedeniyle cami ve kiliseler toplu dini törenlere kapatıldı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölgedeki cami ve kiliselerin toplu dini törenlere kapatıldığını açıkladı.

IKBY Başbakanlık resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, IKBY Bakanlar Kurulu, Süleymaniye'de can kaybına yol açan Kovid-19'a karşı tedbirlerin sıkılaştırılmasını görüşmek üzere toplandı.

Bakanlar Kurulu, bu kapsamda, bölgede cuma hutbeleri dahil olmak üzere cami, kilise ve diğer ibadethanelerdeki toplu dini törenlerin yeni bir duyuruya kadar askıya alınmasına, ticari faaliyetleri etkilemeyecek şekilde gümrük kapılarındaki araç geçişlerinin sınırlandırılmasına karar verdi.

Heykele maske takıldı

Bu arada Irak'ta koronavirüsten ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği Süleymaniye kentinde bulunan 11 heykele, farkındalık yaratmak için maske takıldı.

Heykellere maske takan Süleymaniyeli sanatçı Çınar Nızar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yayılan koronavirüse karşı halkın daha çok bilinçlenmesine ve durumun ciddiyetinin farkına varılmasına katkı sağlamak istediğini söyledi.

IKBY Sağlık Bakanlığı, bugün Kovid-19 nedeniyle Süleymaniye vilayetinde ilk defa bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.