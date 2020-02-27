IKBY'de koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinlikleri askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY'de koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinlikleri askıya alındı - Son Dakika

IKBY'de koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinlikleri askıya alındı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm Nevruz etkinliklerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

IKBY'de koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinlikleri askıya alındı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm Nevruz etkinliklerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Erbil Valisi Ferset Sofi, düzenlediği basın toplantısında vilayette virüs şüphesinin söz konusu olmadığını ancak önlem amaçlı sıkı tedbirler aldıklarını söyledi. Sofi, bu tedbirler kapsamında mart ayında düzenlenecek Nevruz kutlamalarını iptal ettiklerini belirtti.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs vakalarının görüldüğü İran'ın yanı sıra Kerkük ve Necef vilayetlerinden de turistlerin Süleymaniye'ye girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Ebubekir, kentteki her türlü etkinlik ve kafelerde nargile satılmasının yasaklandığını kaydetti.

Vaka sayısı 6 oldu

Öten yandan Irak Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, İran'dan dönen Bağdatlı bir gençte koronavirüs tespit edildiğini ülkedeki vaka sayının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Irak'ta koronavirüs vakası

Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı.

Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.


IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti. Irak merkezi hükümetinde 10, IKBY'de ise tüm okullarda eğitime 28 gün ara verilmişti.

Irak'ın Necef kentinde, 24 Şubat'ta, İranlı bir öğrencide 25 Şubat'ta da Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı dün İran'ın yanı sıra Çin, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor
Koronavirüse hazırlıklı mısınız? İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: IKBY'de koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinlikleri askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]