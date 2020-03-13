IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.


IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.


Bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek olan yasağın 2 gün devam edeceği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca söz konusu 2 gün içinde bölgedeki şehirlerde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı.

IKBY yönetimi Kovid-19'la mücadele kapsamında Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.

Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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