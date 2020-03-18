IKBY'de Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel IKBY'de Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı - Son Dakika

IKBY'de Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bölgede sokağa çıkma yasağının 5 gün uzatıldığını duyurdu.

IKBY'de Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bölgede sokağa çıkma yasağının 5 gün uzatıldığını duyurdu.

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağının 5 gün daha uzatıldığı belirtildi.


Açıklamada ayrıca bu 5 gün içinde Erbil, Süleymeniye ve Duhok kentlerinde detaylı temizlik yapılacağı ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri gerçekleştirileceği aktarıldı.

IKBY yönetimi Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 13 Mart'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, daha sonra bu yasak 2 gün uzatılmıştı.

Bölgede Kovid-19'la mücadele kapsamında ayrıca, Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadet yeni bir duyuruya kadar durdurulmuştu.

Irak Bölgesel Yönetimi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:22 Kaynak: AA

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